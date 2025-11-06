Mieszkanie w nowym budynku Narlı Bahçe Evleri

Narlı Bahçe Evleri to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w Ümraniye, po azjatyckiej stronie Stambułu. Oferuje 342 przestronne apartamenty oraz 35 lokali handlowych, łącząc nowoczesną architekturę z rozległymi terenami zielonymi, co czyni go idealnym miejscem do życia dla rodzin.

Projekt Narlı Bahçe Evleri zajmuje powierzchnię 85 800 m² i składa się z 5 budynków mieszkalnych z apartamentami o układach od 2+1 do 4+1. Położony w pobliżu Istanbul Financial Center (IFC), oferuje luksusowe udogodnienia, widoki na las oraz gotowe do zamieszkania mieszkania z elastycznymi planami płatności.

10 zalet Narlı Bahçe Evleri