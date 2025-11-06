Mieszkanie w nowym budynku Narlı Bahçe Evleri

Narlı Bahçe Evleri to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w Ümraniye, po azjatyckiej stronie Stambułu. Oferuje 342 przestronne apartamenty oraz 35 lokali handlowych, łącząc nowoczesną architekturę z rozległymi terenami zielonymi, co czyni go idealnym miejscem do życia dla rodzin.
Projekt Narlı Bahçe Evleri zajmuje powierzchnię 85 800 m² i składa się z 5 budynków mieszkalnych z apartamentami o układach od 2+1 do 4+1. Położony w pobliżu Istanbul Financial Center (IFC), oferuje luksusowe udogodnienia, widoki na las oraz gotowe do zamieszkania mieszkania z elastycznymi planami płatności.
10 zalet Narlı Bahçe Evleri
Prestiżowa lokalizacja w Ümraniye, w pobliżu Istanbul Financial Center (IFC)
Gotowe do zamieszkania mieszkania z 50% wpłaty początkowej i 24-miesięcznym planem płatności
Apartamenty o powierzchni od 108 do 327 m² (układy 2+1–4+1)
Kryty i odkryty basen, siłownia, sauna oraz tradycyjny turecki hamam
Teren o powierzchni 85 800 m² z pięknie zagospodarowanymi terenami zielonymi
Całodobowa ochrona, monitoring CCTV oraz zadaszony parking
35 lokali handlowych na terenie kompleksu
Blisko stacji metra, szkół, szpitali i centrów handlowych
Widoki na las i ogrody z przestronnych balkonów
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję; ceny od €408,234 (10% zniżki)