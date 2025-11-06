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Mieszkanie w nowym budynku Narlı Bahçe Evleri

Atasehir, Turcja
od
$455,000
;
10
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ID: 38888
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Atasehir

O kompleksie

Narlı Bahçe Evleri to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w Ümraniye, po azjatyckiej stronie Stambułu. Oferuje 342 przestronne apartamenty oraz 35 lokali handlowych, łącząc nowoczesną architekturę z rozległymi terenami zielonymi, co czyni go idealnym miejscem do życia dla rodzin.

Projekt Narlı Bahçe Evleri zajmuje powierzchnię 85 800 m² i składa się z 5 budynków mieszkalnych z apartamentami o układach od 2+1 do 4+1. Położony w pobliżu Istanbul Financial Center (IFC), oferuje luksusowe udogodnienia, widoki na las oraz gotowe do zamieszkania mieszkania z elastycznymi planami płatności.

10 zalet Narlı Bahçe Evleri

  • Prestiżowa lokalizacja w Ümraniye, w pobliżu Istanbul Financial Center (IFC)

  • Gotowe do zamieszkania mieszkania z 50% wpłaty początkowej i 24-miesięcznym planem płatności

  • Apartamenty o powierzchni od 108 do 327 m² (układy 2+1–4+1)

  • Kryty i odkryty basen, siłownia, sauna oraz tradycyjny turecki hamam

  • Teren o powierzchni 85 800 m² z pięknie zagospodarowanymi terenami zielonymi

  • Całodobowa ochrona, monitoring CCTV oraz zadaszony parking

  • 35 lokali handlowych na terenie kompleksu

  • Blisko stacji metra, szkół, szpitali i centrów handlowych

  • Widoki na las i ogrody z przestronnych balkonów

  • Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję; ceny od €408,234 (10% zniżki)

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Atasehir, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Narlı Bahçe Evleri
Atasehir, Turcja
od
$455,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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