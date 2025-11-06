Mieszkanie w nowym budynku Alya Konutları Merkezefendi

Projekt ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI położony jest w samym sercu historycznej dzielnicy Zeytinburnu, oferując wyjątkową lokalizację mieszkaniową. Inwestycja łączy nowoczesną architekturę z starannie zaprojektowanymi wnętrzami, tworząc komfortowe przestrzenie mieszkalne dostosowane do współczesnego stylu życia.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI zapewnia wygodę oraz doskonały dostęp do transportu publicznego, dzięki bliskości metra i linii Metrobus, co umożliwia szybkie i sprawne przemieszczanie się po mieście. Projekt oferuje również szeroki wybór udogodnień rekreacyjnych i społecznych, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

Zalety: