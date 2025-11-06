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Mieszkanie w nowym budynku Alya Konutları Merkezefendi

Zeytinburnu, Turcja
od
$264,048
;
19
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ID: 38880
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Zeytinburnu

O kompleksie

Projekt ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI położony jest w samym sercu historycznej dzielnicy Zeytinburnu, oferując wyjątkową lokalizację mieszkaniową. Inwestycja łączy nowoczesną architekturę z starannie zaprojektowanymi wnętrzami, tworząc komfortowe przestrzenie mieszkalne dostosowane do współczesnego stylu życia.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI zapewnia wygodę oraz doskonały dostęp do transportu publicznego, dzięki bliskości metra i linii Metrobus, co umożliwia szybkie i sprawne przemieszczanie się po mieście. Projekt oferuje również szeroki wybór udogodnień rekreacyjnych i społecznych, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

Zalety:

  • Centralna lokalizacja w historycznej dzielnicy Zeytinburnu.

  • Nowoczesna architektura i komfortowo zaprojektowane wnętrza.

  • Łatwy dostęp do metra i linii Metrobus.

  • Różnorodne układy mieszkań – od 1+1 do 4+1, w tym apartamenty dwupoziomowe (dupleksy).

  • Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna, w tym baseny i siłownia.

  • Place zabaw dla dzieci oraz ścieżki spacerowe.

  • Bliskość centrów handlowych, takich jak Marmara Forum i Forum Istanbul.

  • Sąsiedztwo prestiżowych uczelni, w tym Uniwersytetu Technicznego Yıldız.

  • Całodobowy system ochrony (24/7), zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny oraz perspektywa wzrostu wartości nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Zeytinburnu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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