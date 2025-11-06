Mieszkanie w nowym budynku Alya Konutları Merkezefendi

Projekt ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI położony jest w samym sercu historycznej dzielnicy Zeytinburnu, oferując wyjątkową lokalizację mieszkaniową. Inwestycja łączy nowoczesną architekturę z starannie zaprojektowanymi wnętrzami, tworząc komfortowe przestrzenie mieszkalne dostosowane do współczesnego stylu życia.
ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI zapewnia wygodę oraz doskonały dostęp do transportu publicznego, dzięki bliskości metra i linii Metrobus, co umożliwia szybkie i sprawne przemieszczanie się po mieście. Projekt oferuje również szeroki wybór udogodnień rekreacyjnych i społecznych, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.
Zalety:
Centralna lokalizacja w historycznej dzielnicy Zeytinburnu.
Nowoczesna architektura i komfortowo zaprojektowane wnętrza.
Łatwy dostęp do metra i linii Metrobus.
Różnorodne układy mieszkań – od 1+1 do 4+1, w tym apartamenty dwupoziomowe (dupleksy).
Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna, w tym baseny i siłownia.
Place zabaw dla dzieci oraz ścieżki spacerowe.
Bliskość centrów handlowych, takich jak Marmara Forum i Forum Istanbul.
Sąsiedztwo prestiżowych uczelni, w tym Uniwersytetu Technicznego Yıldız.
Całodobowy system ochrony (24/7), zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców.
Wysoki potencjał inwestycyjny oraz perspektywa wzrostu wartości nieruchomości.