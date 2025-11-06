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Mieszkanie w nowym budynku Akzerva Topkapi 29

Zeytinburnu, Turcja
od
$442,770
;
17
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ID: 38877
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Zeytinburnu
  • Metro
    Merter (~ 900 m)

O kompleksie

Akzerva Topkapi 29 to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w samym sercu Stambułu, w historycznej dzielnicy Topkapı. Dzięki doskonałej lokalizacji projekt łączy nowoczesny styl życia z bogatym dziedzictwem kulturowym miasta.

Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, harmonijnie łączącą naturalne otoczenie z nowoczesną infrastrukturą. Oferuje wysokiej klasy apartamenty dostosowane do różnych stylów życia. Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca do stałego zamieszkania, czy atrakcyjnej inwestycji w nieruchomości w Stambule, Akzerva Topkapi 29 zapewnia komfortowe i luksusowe warunki życia dzięki bliskości głównych środków transportu oraz pełnej infrastrukturze miejskiej.

Cechy projektu:

  • Doskonała lokalizacja w pobliżu autostrady E5, zapewniająca szybki dojazd do wszystkich części Stambułu.

  • Świetna komunikacja miejska dzięki bliskości Metrobusu oraz linii tramwajowych.

  • Nowoczesna architektura z przestronnymi i funkcjonalnymi wnętrzami.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca basen olimpijski, saunę oraz łaźnie parowe.

  • Ponad 1 441 apartamentów o zróżnicowanych układach, odpowiadających potrzebom różnych rodzin.

  • Widoki na zieleń dzięki przestronnym balkonem i ogrodom wiszącym.

  • Bliskość zabytków, takich jak Pałac Topkapı oraz muzeum Panorama 1453.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny wynikający z centralnej lokalizacji projektu.

  • Zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym monitoring 24/7.

  • Międzynarodowe certyfikaty ekologiczne, potwierdzające zrównoważony rozwój, wysoką jakość wykonania oraz komfort życia.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Zeytinburnu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Mieszkanie w nowym budynku Akzerva Topkapi 29
Zeytinburnu, Turcja
od
$442,770
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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