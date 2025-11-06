Mieszkanie w nowym budynku Akzerva Topkapi 29

Akzerva Topkapi 29 to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w samym sercu Stambułu, w historycznej dzielnicy Topkapı. Dzięki doskonałej lokalizacji projekt łączy nowoczesny styl życia z bogatym dziedzictwem kulturowym miasta.
Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, harmonijnie łączącą naturalne otoczenie z nowoczesną infrastrukturą. Oferuje wysokiej klasy apartamenty dostosowane do różnych stylów życia. Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca do stałego zamieszkania, czy atrakcyjnej inwestycji w nieruchomości w Stambule, Akzerva Topkapi 29 zapewnia komfortowe i luksusowe warunki życia dzięki bliskości głównych środków transportu oraz pełnej infrastrukturze miejskiej.
Cechy projektu:
Doskonała lokalizacja w pobliżu autostrady E5, zapewniająca szybki dojazd do wszystkich części Stambułu.
Świetna komunikacja miejska dzięki bliskości Metrobusu oraz linii tramwajowych.
Nowoczesna architektura z przestronnymi i funkcjonalnymi wnętrzami.
Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca basen olimpijski, saunę oraz łaźnie parowe.
Ponad 1 441 apartamentów o zróżnicowanych układach, odpowiadających potrzebom różnych rodzin.
Widoki na zieleń dzięki przestronnym balkonem i ogrodom wiszącym.
Bliskość zabytków, takich jak Pałac Topkapı oraz muzeum Panorama 1453.
Wysoki potencjał inwestycyjny wynikający z centralnej lokalizacji projektu.
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym monitoring 24/7.
Międzynarodowe certyfikaty ekologiczne, potwierdzające zrównoważony rozwój, wysoką jakość wykonania oraz komfort życia.