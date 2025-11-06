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Mieszkanie w nowym budynku Referans Beşiktaş

Besiktas, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
2
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ID: 38247
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Besiktas

O kompleksie

Referans Beşiktaş – Luksusowe Apartamenty Blisko Bosforu w Sercu Stambułu

Referans Beşiktaş to ekskluzywny projekt mieszkaniowy, który stanowi nowoczesną interpretację luksusowego życia w jednej z najbardziej prestiżowych i historycznych dzielnic Stambułu. Koncepcja architektoniczna opiera się na elegancji, prywatności oraz harmonijnym wkomponowaniu budynku w otaczającą przestrzeń. Kameralny charakter inwestycji zapewnia mieszkańcom spokój i poczucie ekskluzywności, co jest rzadkością w tak atrakcyjnej lokalizacji w centrum miasta.

Położenie w Beşiktaş zapewnia mieszkańcom bezpośredni dostęp do życia kulturalnego, społecznego i biznesowego Stambułu. Bliskość Bosforu, zabytkowych parków, renomowanych uniwersytetów oraz popularnych miejsc rekreacyjnych i handlowych gwarantuje komfortowy i zrównoważony styl życia. Doskonała komunikacja dzięki linii metra, połączeniom promowym oraz głównym trasom drogowym sprawia, że projekt jest idealnym wyborem zarówno dla mieszkańców, jak i osób aktywnych zawodowo.

Z inwestycyjnego punktu widzenia Referans Beşiktaş korzysta z ograniczonej liczby nowych luksusowych inwestycji realizowanych w centralnej części Beşiktaş. Nieruchomości w tej dzielnicy od lat utrzymują wysoką wartość i cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem dzięki prestiżowej lokalizacji oraz ograniczonej podaży. Połączenie najwyższej jakości wykonania, doskonałego położenia i długoterminowego potencjału wzrostu wartości sprawia, że projekt stanowi bezpieczną lokatę kapitału oraz atrakcyjne źródło dochodu z wynajmu.

Opis projektu

Referans Beşiktaş to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w samym sercu Beşiktaş, oferujący nowoczesne apartamenty o przestronnych układach, zlokalizowane w pobliżu Bosforu, zabytkowych parków oraz najważniejszych centrów kulturalnych Stambułu.

Projekt łączy najwyższej jakości materiały wykończeniowe, prywatne przestrzenie zewnętrzne oraz kompleksową strefę wellness, zapewniając ekskluzywny styl życia z doskonałą dostępnością komunikacyjną w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta.

10 najważniejszych zalet Referans Beşiktaş

  1. Prestiżowa lokalizacja w centrum Beşiktaş, w pobliżu nabrzeża Bosforu.

  2. Otoczenie zabytkowych parków i najbardziej rozpoznawalnych miejsc Stambułu.

  3. Szeroki wybór apartamentów – od mieszkań z jedną sypialnią po przestronne dwupoziomowe rezydencje.

  4. Wybrane apartamenty oferują widok na Bosfor, ogrody oraz panoramę miasta.

  5. Wysokiej klasy wykończenie wnętrz oraz materiały budowlane klasy premium.

  6. Prywatne balkony, tarasy lub ogródki dostępne w wielu apartamentach.

  7. Kryty basen przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców.

  8. Kompleksowa strefa wellness obejmująca siłownię, saunę, tradycyjny turecki hammam oraz łaźnię parową.

  9. Starannie zaprojektowane ogrody z alejkami spacerowymi i dekoracyjnymi elementami wodnymi.

  10. Bezpośredni dostęp do metra, promów, głównych arterii komunikacyjnych, szkół oraz szpitali.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

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Mieszkanie w nowym budynku Referans Beşiktaş
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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