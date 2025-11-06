Mieszkanie w nowym budynku Venara Güneşli

Venara Güneşli to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w samym sercu Güneşli (Bağcılar) w Stambule. Projekt wyróżnia się elegancką architekturą oraz doskonałym połączeniem z miastem dzięki stacji metra Mimar Sinan, oddalonej zaledwie o 50 metrów.
Kompleks Venara Güneşli obejmuje 211 mieszkań oraz 12 lokali handlowo-usługowych, rozmieszczonych w dwóch budynkach. Do dyspozycji mieszkańców są wysokiej klasy udogodnienia, takie jak centrum fitness, rozległe tereny zielone oraz bezpieczny inteligentny parking podziemny, zapewniające komfortowy i zrównoważony miejski styl życia.
10 zalet projektu Venara Güneşli
Doskonała lokalizacja – zaledwie 50 metrów od stacji metra Mimar Sinan.
Szeroki wybór układów mieszkań – od 1+1 do 3+1.
12 lokali handlowo-usługowych zapewniających wygodę na co dzień.
Parking podziemny na 252 samochody z ładowarkami do pojazdów elektrycznych.
Bogata infrastruktura rekreacyjna, w tym centrum fitness, łaźnia turecka (hamam), sauna i inne udogodnienia.
Bliskość Mall of Istanbul, szpitali oraz uniwersytetów.
Nowoczesna konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi.
Bezpieczne place zabaw dla dzieci.
Całodobowy, zintegrowany system bezpieczeństwa (24/7).
Starannie zaprojektowane tereny zielone sprzyjające relaksowi i kontaktowi z naturą.