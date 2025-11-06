Mieszkanie w nowym budynku Venara Güneşli

Venara Güneşli to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w samym sercu Güneşli (Bağcılar) w Stambule. Projekt wyróżnia się elegancką architekturą oraz doskonałym połączeniem z miastem dzięki stacji metra Mimar Sinan, oddalonej zaledwie o 50 metrów.

Kompleks Venara Güneşli obejmuje 211 mieszkań oraz 12 lokali handlowo-usługowych, rozmieszczonych w dwóch budynkach. Do dyspozycji mieszkańców są wysokiej klasy udogodnienia, takie jak centrum fitness, rozległe tereny zielone oraz bezpieczny inteligentny parking podziemny, zapewniające komfortowy i zrównoważony miejski styl życia.

10 zalet projektu Venara Güneşli