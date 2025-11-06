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Mieszkanie w nowym budynku Venara Güneşli

Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
10
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ID: 38218
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bagcilar

O kompleksie

Venara Güneşli to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w samym sercu Güneşli (Bağcılar) w Stambule. Projekt wyróżnia się elegancką architekturą oraz doskonałym połączeniem z miastem dzięki stacji metra Mimar Sinan, oddalonej zaledwie o 50 metrów.

Kompleks Venara Güneşli obejmuje 211 mieszkań oraz 12 lokali handlowo-usługowych, rozmieszczonych w dwóch budynkach. Do dyspozycji mieszkańców są wysokiej klasy udogodnienia, takie jak centrum fitness, rozległe tereny zielone oraz bezpieczny inteligentny parking podziemny, zapewniające komfortowy i zrównoważony miejski styl życia.

10 zalet projektu Venara Güneşli

  1. Doskonała lokalizacja – zaledwie 50 metrów od stacji metra Mimar Sinan.

  2. Szeroki wybór układów mieszkań – od 1+1 do 3+1.

  3. 12 lokali handlowo-usługowych zapewniających wygodę na co dzień.

  4. Parking podziemny na 252 samochody z ładowarkami do pojazdów elektrycznych.

  5. Bogata infrastruktura rekreacyjna, w tym centrum fitness, łaźnia turecka (hamam), sauna i inne udogodnienia.

  6. Bliskość Mall of Istanbul, szpitali oraz uniwersytetów.

  7. Nowoczesna konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi.

  8. Bezpieczne place zabaw dla dzieci.

  9. Całodobowy, zintegrowany system bezpieczeństwa (24/7).

  10. Starannie zaprojektowane tereny zielone sprzyjające relaksowi i kontaktowi z naturą.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bagcilar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku Venara Güneşli
Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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