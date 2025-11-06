Mieszkanie w nowym budynku Flat 24

Flat 24 to wyjątkowa okazja inwestycyjna w samym sercu Stambułu, położona przy jednej z najważniejszych arterii miasta – Basın Ekspres. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu centrów biznesowych, uniwersytetów i dużych centrów handlowych oraz nowoczesnej architekturze łączącej komfort i luksus, projekt doskonale sprawdza się zarówno jako miejsce do zamieszkania, jak i atrakcyjna inwestycja.
Flat 24 oferuje apartamenty o różnych metrażach, zaprojektowane zgodnie z zasadami Feng Shui, aby zapewnić mieszkańcom harmonię, wygodę i dobre samopoczucie. Bogata oferta udogodnień sprawia, że projekt jest idealnym wyborem dla osób poszukujących miejsca, które łączy funkcję mieszkaniową i inwestycyjną.
Zalety projektu:
Strategiczna lokalizacja przy głównej arterii Basın Ekspres, w pobliżu lotniska oraz centrów biznesowych.
Nowoczesny design inspirowany zasadami Feng Shui, sprzyjający komfortowi, harmonii i dobremu samopoczuciu.
Bliskość stacji metra, zapewniająca szybki dojazd do wszystkich części Stambułu.
Szeroki wybór apartamentów o różnych metrażach, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb.
Panoramiczne widoki i doskonałe doświetlenie wnętrz dzięki dużym szklanym elewacjom.
Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca kryty basen, łaźnię turecką (hamam), saunę oraz łaźnię parową.
Wysokość sufitów wynosząca 3 metry, zapewniająca poczucie przestronności i komfortu.
Całodobowa ochrona i monitoring, gwarantujące bezpieczeństwo mieszkańców.
Zintegrowana strefa handlowo-usługowa na terenie kompleksu, umożliwiająca wygodne korzystanie z codziennych usług.
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w projekt.