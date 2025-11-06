Mieszkanie w nowym budynku Flat 24

Flat 24 to wyjątkowa okazja inwestycyjna w samym sercu Stambułu, położona przy jednej z najważniejszych arterii miasta – Basın Ekspres. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu centrów biznesowych, uniwersytetów i dużych centrów handlowych oraz nowoczesnej architekturze łączącej komfort i luksus, projekt doskonale sprawdza się zarówno jako miejsce do zamieszkania, jak i atrakcyjna inwestycja.

Flat 24 oferuje apartamenty o różnych metrażach, zaprojektowane zgodnie z zasadami Feng Shui, aby zapewnić mieszkańcom harmonię, wygodę i dobre samopoczucie. Bogata oferta udogodnień sprawia, że projekt jest idealnym wyborem dla osób poszukujących miejsca, które łączy funkcję mieszkaniową i inwestycyjną.

Zalety projektu: