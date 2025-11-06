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Mieszkanie w nowym budynku Flat 24

Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
8
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ID: 38202
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bagcilar

O kompleksie

Flat 24 to wyjątkowa okazja inwestycyjna w samym sercu Stambułu, położona przy jednej z najważniejszych arterii miasta – Basın Ekspres. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu centrów biznesowych, uniwersytetów i dużych centrów handlowych oraz nowoczesnej architekturze łączącej komfort i luksus, projekt doskonale sprawdza się zarówno jako miejsce do zamieszkania, jak i atrakcyjna inwestycja.

Flat 24 oferuje apartamenty o różnych metrażach, zaprojektowane zgodnie z zasadami Feng Shui, aby zapewnić mieszkańcom harmonię, wygodę i dobre samopoczucie. Bogata oferta udogodnień sprawia, że projekt jest idealnym wyborem dla osób poszukujących miejsca, które łączy funkcję mieszkaniową i inwestycyjną.

Zalety projektu:

  1. Strategiczna lokalizacja przy głównej arterii Basın Ekspres, w pobliżu lotniska oraz centrów biznesowych.

  2. Nowoczesny design inspirowany zasadami Feng Shui, sprzyjający komfortowi, harmonii i dobremu samopoczuciu.

  3. Bliskość stacji metra, zapewniająca szybki dojazd do wszystkich części Stambułu.

  4. Szeroki wybór apartamentów o różnych metrażach, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb.

  5. Panoramiczne widoki i doskonałe doświetlenie wnętrz dzięki dużym szklanym elewacjom.

  6. Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca kryty basen, łaźnię turecką (hamam), saunę oraz łaźnię parową.

  7. Wysokość sufitów wynosząca 3 metry, zapewniająca poczucie przestronności i komfortu.

  8. Całodobowa ochrona i monitoring, gwarantujące bezpieczeństwo mieszkańców.

  9. Zintegrowana strefa handlowo-usługowa na terenie kompleksu, umożliwiająca wygodne korzystanie z codziennych usług.

  10. Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w projekt.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bagcilar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Mieszkanie w nowym budynku Flat 24
Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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