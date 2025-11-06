Mieszkanie w nowym budynku Tane Rezidans

Strategiczne życie miejskie w Mahmutbey–Bağcılar

Tane Rezidans znajduje się w Mahmutbey–Bağcılar, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się i najlepiej skomunikowanych dzielnic Stambułu. Dzięki bliskości Basın Ekspres oraz bezpośredniemu dostępowi do głównych autostrad okolica stała się ważnym centrum mieszkaniowym i biznesowym. Takie strategiczne położenie pozwala mieszkańcom dotrzeć w zaledwie kilka minut do centrów biznesowych, galerii handlowych oraz kluczowych węzłów komunikacyjnych, co czyni projekt szczególnie atrakcyjnym dla osób prowadzących aktywny miejski styl życia.

Funkcjonalne układy mieszkań zapewniające codzienny komfort

Tane Rezidans oferuje praktyczne mieszkania o układach 2+1 i 3+1, zaprojektowane z myślą o potrzebach nowoczesnych rodzin i osób pracujących w mieście. Przestronne wnętrza, funkcjonalny rozkład pomieszczeń oraz koncepcja mixed-use, łącząca lokale mieszkalne i usługowo-handlowe, zapewniają wygodne warunki do codziennego życia. Takie rozwiązania odpowiadają również wysokiemu popytowi na dobrze zaprojektowane mieszkania rodzinne na rynku najmu w Stambule.

Silny potencjał inwestycyjny dzięki doskonałej komunikacji

Dzięki stacji metra w odległości spaceru oraz szybkiemu dojazdowi do autostrad TEM i D100/E5, Tane Rezidans oferuje wysoki potencjał zarówno pod wynajem, jak i przyszłą odsprzedaż. Bliskość dużych centrów handlowych, takich jak Mall of Istanbul i 212 Outlet, dodatkowo zwiększa atrakcyjność inwestycji dla najemców. W połączeniu z wysoką jakością wykonania przez Zafer Yapı İnşaat oraz lokalizacją w intensywnie rozwijającej się części miasta projekt stanowi doskonały wybór zarówno dla inwestorów długoterminowych, jak i osób szukających własnego mieszkania.

Tane Rezidans to nowoczesny kompleks mieszkaniowo-usługowy w Mahmutbey–Bağcılar, realizowany przez Zafer Yapı İnşaat, oferujący współczesne apartamenty w jednej z najlepiej skomunikowanych części Stambułu.

Tane Rezidans oferuje funkcjonalne mieszkania 2+1 i 3+1 z szybkim dostępem do Basın Ekspres, metra i głównych autostrad, zapewniając komfort życia w mieście oraz atrakcyjny potencjał inwestycyjny.

10 najważniejszych zalet Tane Rezidans: