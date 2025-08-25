  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kartal
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł

Kartal, Turcja
od
$739,299
;
14
Zostawić wniosek
ID: 27741
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kartal

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    23

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenami w Kartal, Stambuł

Kartal, położony po azjatyckiej stronie Stambułu, to dynamiczna dzielnica oferująca wyjątkowe widoki na morze i Wyspy Książęce dzięki swojej nadbrzeżnej lokalizacji, a także tereny campingowe w bogatym w tlen Lesie Aydos. Nadmorska linia Kartal oferuje ścieżki spacerowe, parki, miejsca na koncerty i wydarzenia, centra handlowe i rozrywki, co zapewnia aktywny i przyjemny styl życia. Kartal wyróżnia się również bliskością stacji kolejowej Marmaray, przystanków metra, przystani promowej oraz lotniska, a także promenad i terenów zielonych.

Apartamenty na sprzedaż w Kartal, Stambuł, znajdują się w idealnej lokalizacji: 50 m od najbliższego marketu, 100 m od szkół prywatnych, 200 m od nadmorskiej ścieżki spacerowej, 750 m od stacji kolejowej Marmaray, 2 km od stacji metra, 3 km od centrum handlowego, 20 km od lotniska Sabiha Gökçen, 22 km od Tunelu Euroazjatyckiego oraz 32 km od Mostu Męczenników 15 Lipca (znanego również jako Most Bosforski).

Projekt składa się z 2 bloków i 206 lokali mieszkalnych. Oferuje m.in. zewnętrzne i wewnętrzne miejsca parkingowe, otwarte i kryte baseny, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, systemy energii słonecznej, ścieżki spacerowe, saunę, łaźnię turecką, kawiarnię, plac zabaw dla dzieci, klub towarzyski, wspólny ogród, kort tenisowy, usługi recepcyjne, boisko do koszykówki, kort do squasha, dozorcę, ochronę oraz monitoring.

Apartamenty z widokiem na morze wyposażone są w zestaw kuchenny do zabudowy, zaawansowany system filtracji wody, wannę, pralnię, kabinę prysznicową, garderobę, łazienkę en-suite, system inteligentnego domu, system okien z PVC, balkon, taras, centralny system telewizji satelitarnej, łazienkę w stylu Hilton, balkon oraz drzwi stalowe.


IST-01678

Lokalizacja na mapie

Kartal, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$456,630
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Eyüp
Sariyer, Turcja
od
$226,527
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$228,133
Zespół mieszkaniowy Residential complex with courtyard in the historic part of the city, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$718,956
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$148,352
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Kartal Stambuł
Kartal, Turcja
od
$739,299
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Erdemli, Turcja
od
$55,885
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Wideo z apartamentów i postęp budowy zostaną wysłane na życzenie!Kompleks mieszkalny oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuk.Kompleks znajduje się na powierzchni 3.911 m2 i składa się z dwóch bloków. Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1 są na sprzedaż, o powierzchni od 53 …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy HEART OF BOMONTY
Zespół mieszkaniowy HEART OF BOMONTY
Zespół mieszkaniowy HEART OF BOMONTY
Sisli, Turcja
od
$456
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 34
Prestiżowa dzielnica Beaumontti w starym Stambule z ponad 100-letnią historią stała się nowym faworytem miasta. Park Felicia znajduje się na najważniejszych szlakach transportowych Stambułu, w centrum rozrywki, życia kulturalnego i artystycznego miasta. Projekt Felicia Park zbudowany jest n…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Premium Class Project on the first coastline in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Premium Class Project on the first coastline in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Premium Class Project on the first coastline in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Premium Class Project on the first coastline in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Premium Class Project on the first coastline in Alanya, Mahmutlar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Premium Class Project on the first coastline in Alanya, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Premium Class Project on the first coastline in Alanya, Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$195,394
Główną cechą projektu jest dogodna lokalizacja, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, co czyni go jeszcze bardziej płynnym na rynku nieruchomości. Ten nowy kompleks mieszkaniowy zostanie zbudowany na działce o powierzchni 10 000 m2, która obejmie 3 bloki mieszkalne o 12 piętrach z 337 lu…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje