Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Granada Boutique, 50 metrów od morza.

Oba, Turcja
od
$159,729
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
8
ID: 27549
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Dodatkowe informacje i zdjęcia na życzenie.

Dostępne do pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy podać cenę 200 000 USD.
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1) o powierzchni 60 m² z widokiem na morze w kompleksie Granada Boutique Residence.

Granada Boutique Residence to piękny kompleks mieszkaniowy ze wszystkimi udogodnieniami, położony w dzielnicy Oba, 50 m od morza.

W odległości spaceru od kompleksu znajdują się supermarkety, sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ, szpital i przystanki komunikacji miejskiej.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Brodzik dla dzieci
  • Jacuzzi
  • Siłownia
  • Sauna
  • Grill
  • Ogród
  • Konsjerż
  • Strefa strzeżona

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
