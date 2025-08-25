Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Granada Boutique, 50 metrów od morza.

Dodatkowe informacje i zdjęcia na życzenie.

Dostępne do pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy podać cenę 200 000 USD.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1) o powierzchni 60 m² z widokiem na morze w kompleksie Granada Boutique Residence.

Granada Boutique Residence to piękny kompleks mieszkaniowy ze wszystkimi udogodnieniami, położony w dzielnicy Oba, 50 m od morza.

W odległości spaceru od kompleksu znajdują się supermarkety, sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe, targ, szpital i przystanki komunikacji miejskiej.

Infrastruktura:

Basen

Brodzik dla dzieci

Jacuzzi

Siłownia

Sauna

Grill

Ogród

Konsjerż

Strefa strzeżona

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.