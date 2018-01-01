Kvartiry v novom komplekse - rayon Avsallar Alanya

Karakocali, Turcja
Poddaj się: 2023
Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуруи.
Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже пот. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепросдажный. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это бы.
Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать зкисями.
Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, кодско.
KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с пар. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые.
Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями.
Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, устанокиены ра. Вухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие.
Расстояния Kurt Tower:
Расстояние до моря: 500 м
Расстояние до реки Дымчай: 250 м
Расстояние до центра Аланьи: 5 км
Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км.
Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.
Тип квартир, количество и количество:
35 квартир 1 + 1 — 65 mm2
5 квартир пентхаус-дуплекс ( с ровным потолком ) планировкой 2 + 1 — 126 м2
5 квартир-дуплекс ( с мансардным потолком ), планировкой 2 + 1 — 161 mm2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт.
Социальная инфраструктура комплекса:
Бассейн
Детская площадка
Аквапарк
Теннисный корт
Баскетбольная площадка
Беговая дорожка
Беседка с мангалом для барбекю
Крытый бассейн
Сауна
Паровая комната
Турецкая баня
Фитнес-зал
Детская игровая комната
Лобби
Парковка на территории
Электрогенератор
Срок окончания строительства:
Июль
2023 г.
Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до
Июль
2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры.
Покупая квартиру с Курт группп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менедкер будт.
Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.