Kvartiry v novom komplekse - rayon Avsallar Alanya

Ciplakli, Turcja

od €450,000

200–250 m² 2

Poddaj się: 2024

FLOWER to nowy kompleks mieszkaniowy położony w ulubionej dzielnicy Alanyi - Mahmutlar. Głównym priorytetem projektu jest jego bezpośrednia bliskość do morza, zaledwie 150 m. z dnia na dzień cała rozwinięta infrastruktura miasta znajduje się w odległości spaceru. Kompleks zapewnia całą infrastrukturę zapewniającą najbardziej komfortowy pobyt i relaks: - basen; - plac zabaw; - Bezpieczeństwo; - Ogród; - sauna; - sala fitness; - łaźnia turecka; - elektrogenerator. Lokalizacja: - 150 m od morza; - 11 km do centrum Alanyi; - 27 km do lotniska Gazipasha; - 135 km do lotniska w Antalyi.