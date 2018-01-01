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Kvartiry v novom komplekse - rayon Avsallar Alanya

Incekum, Turcja
od
€99,683
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15
Opis Opis
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O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Avsallare. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 44 do 94 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 1400 metrów. Idealne połączenie plaż i lasów: region Avsallar znajduje się tuż nad brzegiem Morza Śródziemnego, w otoczeniu gęstych lasów iglastych. Słynny z piaszczystych plaż i lasów iglastych Avsallar słusznie zasługuje na tytuł najbardziej zielonego przedmieścia Alanyi. Infrastruktura Avsallar: Obszar ten znajduje się 20 km od centrum Alanyi od strony plaży Kleopatra i 95 km od lotniska w Antalyi. Transport publiczny biegnie wzdłuż morza. Z infrastruktury w Avsallar jest w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, w tym bazar rolniczy, supermarkety sieciowe, kantory wymiany walut, bankomaty i różne usługi. Dobry wybór restauracji, piekarni, tureckich kawiarni. Obszar aktywnie się rozwija, a znalezienie nowych mieszkań w Avsallar jest łatwe, a domy mają zarówno elegancką, jak i skromną infrastrukturę.
Parametry obiektu
Rok realizacji
Rok realizacji
2023
Lokalizacja nowego budynku
Incekum, Turcja

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Kvartiry v novom komplekse - rayon Avsallar Alanya
Incekum, Turcja
od
€99,683
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Stay Property oferuje nowe apartamenty w Stambule – dzielnica Sultanghazi. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 2 + 1, 3 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 101 do 125 m2.Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebkowa historia z majestatycznymi meczetami, unikalne dziedzictwo kulturowe, tysiące zabytków. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Projekty nieruchomości budowane są w nowoczesnym Stambule, co zaskakuje ich zasięgiem i poziomem komfortu. Powstają tutaj kompleksy o oryginalnej architekturze, a ostatnio popularne są koncepcje kurortu, w których znajdują się baseny wewnętrzne i zewnętrzne, tereny rekreacyjne, spa.
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Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуруи. Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже пот. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепросдажный. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это бы. Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать зкисями. Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, кодско. KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с пар. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые. Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями. Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, устанокиены ра. Вухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие. Расстояния Kurt Tower: Расстояние до моря: 500 м Расстояние до реки Дымчай: 250 м Расстояние до центра Аланьи: 5 км Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км. Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км. Тип квартир, количество и количество: 35 квартир 1 + 1 — 65 mm2 5 квартир пентхаус-дуплекс ( с ровным потолком ) планировкой 2 + 1 — 126 м2 5 квартир-дуплекс ( с мансардным потолком ), планировкой 2 + 1 — 161 mm2 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт. Социальная инфраструктура комплекса: Бассейн Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Баскетбольная площадка Беговая дорожка Беседка с мангалом для барбекю Крытый бассейн Сауна Паровая комната Турецкая баня Фитнес-зал Детская игровая комната Лобби Парковка на территории Электрогенератор Срок окончания строительства:  Июль 2023 г. Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до Июль 2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры. Покупая квартиру с Курт группп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менедкер будт. Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.
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