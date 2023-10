Kvartiry v novom stroyaschemsya komplekse - rayon Avsallar

Mahmutlar, Turcja

od €659,999

120–272 m² 3

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Wille Le Jardin to prywatne wille premium w pobliżu Goldcity w Kargicak. Kargicak to popularna miejscowość wypoczynkowa 17 km od Alanyi. Ma całą niezbędną nowoczesną infrastrukturę. Kompleks zbudowany jest na ogrodzonym terenie o powierzchni 6533 mkw. z odległością do morza 2000 metrów. Składa się z 18 willi o nowoczesnym wystroju, panoramicznych okien, prywatnego basenu i terenu krajobrazowego. Wille są reprezentowane: dupleks 3 + 1 o powierzchni 200 - 225 - 250 mkw. Triplex 4 + 1 i powierzchnia 250 km. Z czystym wykończeniem, nowoczesną technologią, designerskimi meblami, wbudowaną łazienką i kuchnią. Stosowane są tylko nowoczesne i wysokiej jakości materiały. Każda willa ma własny basen i park. Infrastruktura: - kawiarnia; - restauracje; - apteka; - centrum fitness; - salon kosmetyczny; - Placówki medyczne. Idealne rozwiązanie zarówno dla życia, jak i inwestycji! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Doradzimy w sprawie wszystkich obiektów Turcji za darmo!