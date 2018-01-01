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Dvuhkomnatnye apartamenty ot investora respektabelnyy ZhK

Alanya, Turcja
od
€140,000
;
19
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2025
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Alanya, Turcja

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Dvuhkomnatnye apartamenty ot investora respektabelnyy ZhK
Alanya, Turcja
od
€140,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет городакиены. Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы. В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ. Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на терито. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же. Вилом комплексе доступны планировки 1 + 1 садовый дуплекс собственным бассейном, 2 <TA. Вуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а кварт. Инфраструктура комплекса: Сервисный автобус до моря для жителей комплекса Летний бассейн с аквагорками в саду Беседки Площадки для барбекю Корт для тенниса, баскетбола, волейбола Детская площадка Парковка на 62 автомобиля СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха Фитнес салон Кинотеатр Игровая комната для детей Комната для отдыха Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной влажнот. Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года. Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут офорить.  
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