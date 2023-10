Uyutnyy butik-proekt v krasivom prigorode Stambula rayon Beylikdyuzyu

Karakocali, Turcja

od €130,000

Poddaj się: 2024

Z przyjemnością przedstawiamy nowy kompleks mieszkaniowy w budowie, który znajduje się w Alanyi w popularnej dzielnicy Oba. Odległość do morza wynosi 2 km. Oba są jednym z prestiżowych obszarów Alanyi, który ma całą niezbędną infrastrukturę miejską. Oto hipermarket Metro, centrum handlowe Alanium, wiele restauracji, małe sklepy, parki, place zabaw, korty tenisowe i boiska do piłki nożnej. Nowy projekt znajduje się na działce o powierzchni 1,938 m2 i będzie się składał z dwóch 5-piętrowych bloków. Kompleks położony jest w pobliżu wszystkich kawiarni, restauracji, sklepów, a także centrum Alanyi. Do sprzedaży dostępne są następujące układy: 1 + 1 o łącznej powierzchni 46 m2 2 + 1 o łącznej powierzchni 107 m2 Kompleks zapewnia doskonałą infrastrukturę wewnętrzną, szeroką gamę udogodnień i usług zapewniających pełne życie i relaks.