Kvartiry v stroyaschemsya proekte s torgovym centrom v Stambule

Yesilkoey, Turcja

od €220,000

52–98 m² 2

Poddaj się: 2024

Projekt Kundu Kanyon to luksusowy apartament i udogodnienia zlokalizowane w jednym z najlepszych miejsc turystycznych w Antalyi. Projekt inwestycyjny Kundu Kanyon zlokalizowany w dystrykcie Kundu w prowincji Antalya. Obszar ten aktywnie się rozwija, buduje i stopniowo zyskuje popularność wśród nabywców nieruchomości. Budowa nowoczesnej rezydencji Kundu Kanyon rozpoczęła się w grudniu 2022 r. W kurorcie Antalya – Kundu, jest częścią regionu Lara i ma piękny naturalny krajobraz i piaszczyste plaże. Jest to popularny obszar wypoczynkowy, w którym infrastruktura miejska i handlowa jest dobrze rozwinięta. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia w mieście: centra handlowe, boiska sportowe, przedszkola, szkoły i liceum. Węzły transportowe w tej części miasta są planowane w taki sposób, że można łatwo dotrzeć do dowolnej części miasta w możliwie najkrótszym czasie. Plaża Kundu ( Kundu Halk Plajı ) wielu turystów postrzega jako kontynuację plaży Lara, a nie niezależny teren rekreacyjny. Całkowita długość plaży « Lara », w tym « Kundu », wynosi 15 km. Jest to najdłuższa piaszczysta plaża w Antalyi, której nazwa jest tłumaczona z języka tureckiego jako « złoty piasek ». Wyposażenie mieszkania: ściany pomalowane wodoodporną - satynową farbą, okna wykonane z wysokiej jakości podwójnie oszklonych okien PCV, dekoracja sufitu z płytą gipsowo-kartonową. Zainstalowane zostaną wysokiej jakości stalowe drzwi wejściowe, hol wejściowy z wbudowanymi meblami, izolacja cieplna i dźwiękowa, podłogi wykonane są z wysokiej jakości ceramiki i parkietu laminowanego, kuchnia z wbudowanymi meblami, pierwsza klasa wewnętrzne drewniane drzwi o specjalnym designie. Sprzęt gospodarstwa domowego: Bosch ( sprzęt gospodarstwa domowego, kuchenka i okap ) oraz klimatyzacja w każdym pokoju są wbudowane w mieszkanie. Harmonijnie przemyślane wnętrze, nowoczesne detale i przestronny układ sprawiają, że oferta jest jeszcze bardziej interesująca. Infrastruktura kompleksu: odkryty basen, basen dla dzieci, sauna, siłownia, ogród krajobrazowy, generator, kamery monitorujące. Właściciele samochodów zapewniają podziemny parking. Kompleks zapewnia transfer na piaszczystą plażę Lara trzy razy dziennie. Projekt uwzględnia wszystkie nowoczesne standardy odporności na trzęsienia ziemi, zaawansowane technologie, materiały budowlane z segmentu premium.