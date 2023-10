Novye apartamenty na prodazhu v aziatskoy chasti Stambula

Yaylali, Turcja

od €127,000

Kompleks ten będzie się składał z jednego bloku mieszkalnego, 5 pięter i łącznie 10 mieszkań. Mieszkańcy kompleksu będą mieli dostęp do własnej infrastruktury: basen, basen dla dzieci, winda, miejsce do grillowania, lobby, ochrona, lobby, parking, plac zabaw dla dzieci. Tętniąca życiem okolica zapewnia doskonałą dostępność transportu do punktów kultury i rozrywki, więc w odległości spaceru znajdą się bary, salony piękności, sklepy, apteki, szkoła, przedszkole, i zaledwie 2 minuty spacerem od piaszczystej plaży. Restauracje, kawiarnie, supermarkety, banki - wszystko dla tych, którzy lubią być w centrum wydarzeń. Korzystną zaletą kompleksu mieszkalnego jest z pewnością lokalizacja. Mieszkańcy i goście kompleksu będą mieli dostęp do wszystkich korzyści płynących z życia w prestiżowej dzielnicy Alanyi z nowoczesną infrastrukturą mieszkalną, biznesową i rozrywkową w pobliżu atrakcji kulturalnych. Wielofunkcyjny kompleks będzie położony zaledwie 170 metrów od morza, a dzięki dogodnej lokalizacji apartamenty z doskonałymi widokami staną się wyraźną zaletą nowego projektu. Otwarty basen Basen dla dzieci Winda Miejsce do grillowania Lobby Bezpieczeństwo Parking dla foyer Bezpieczeństwo Plac zabaw Kamery CCTV Rozpoczęcie budowy: 05.01.2022 Data zakończenia: 31.03.2023