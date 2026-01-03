  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Gambia

Apartamentowiec The Platinum Tower
Serrekunda, Gambia
od
$105,262
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 11
Studios i 2 & 3 Sypialnia w pełni umeblowane apartamenty 124; Platinum Tower 124; Cape Point Doświadczenie Luksusowe Oceanfront Życie w Platinum Tower w Cape Point. Witamy w Platinum Tower - głównym luksusowym rozwoju Gambia doskonale umieszczone w prestiżowej dzielnicy Capepoint Bakau…
Apartamentowiec The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Gambia
od
$114,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Luxury Apartments for Senegambia Strip The Hub - luksusowe życie w sercu Senegambii Ceny zaczynają się od 114,000 dolarów za 1-pokojowe mieszkanie Odkryj nowy standard życia w The Hub, wyjątkowy luksusowy kompleks apartamentowy położony w tętniącym życiem sercu słynnej Senegambia Stri…
