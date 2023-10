New residential complex of turnkey apartments in Nong Kai, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €60,017

23–40 m² 4

Jeden z najlepszych programistów w Tajlandii w 2020 roku ukończył nowy projekt Olympus. Niezwykle piękny kompleks. Od innych różni się bardzo wyjątkowym wyglądem w starożytnym greckim stylu i obecnością najdłuższego basenu w Pattaya ( dwa baseny o długości 320 metrów każdy ).Infrastruktura kompleksu obejmuje trzy małe baseny i trzy sale z szatniami, saunami, prysznicami i łazienkami. Jest też eksploatowany dach, na którym wieczorem można usiąść z przyjaciółmi i cieszyć się zachodem słońca. Infrastruktura kompleksu obejmuje bezpieczny parking podziemny, ochronę 24/7 i nadzór wideo, usługi konsjerża. Warto zauważyć, że ten deweloper ma własną spółkę zarządzającą, która zajmuje tylko 10% na swoje usługi. ( pozostałe 20-30% ) Kolejną niesamowitą cechą tego kompleksu jest to, że pomimo położenia w bardzo ruchliwym miejscu miasta w kompleksie, panuje cisza. Kompleks ma bardzo dogodne położenie, na przykład do Walking Street, a zatem do centralnej promenady zaledwie 1,4 km. Do świątyni Wielkiego Buddy 2,5 km. Cała infrastruktura miasta znajduje się w odległości spaceru od kompleksu. Dostępne apartamenty: studia: - 2.200.000 ฿ ~ 63.400 $ - 2.980.000 ฿ ~ 85.900 $ Apartament z 1 sypialnią - 2.450.000 ฿ ~ 70.600 $ - 2.650.000 ฿ ~ 76.400 $ - 2.750.000 ฿ ~ 79.300 $ - 2.850.000 ฿ ~ 82.150 $ - 3.100.000 ฿ ~ 89.400 $ - 4.000.000 ฿ ~ 104.000 $ Apartament z 2 sypialniami - 3.900.000 ฿ ~ 101.400 $