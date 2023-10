Turnkey apartments in a prestigious residential complex on Nai Harn Beach, Rawai, Muang Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €367,643

Przestronny kompleks mieszkaniowy z elegancko zaprojektowanymi willami z prywatnym basenem, otoczony przyrodą i zielenią. Kolekcja domów tropikalnych łączy nowoczesną technologię z egzotycznymi materiałami, tworząc bogaty design w doskonałej harmonii z otoczeniem. Każdy dom ma salon, jadalnię, kuchnię w jednym pokoju, sypialnię podstawową z łazienką i 2 sypialnie z łazienką. Standardowe warunki płatności 2% Po podpisaniu umowy 28% Po podpisaniu w ciągu 10 dni 20% Po ukończeniu fundacji 20% Po zakończeniu budowy betonu 10% Po zakończeniu dachu 10% Po zakończeniu prac elektrycznych i hydraulicznych 10% Po przekazaniu Cechy mieszkań Bogate meble i nienaganne, unikalne wykończenia łączą współczesny styl z tropikalną egzotyką. W willach zastosowano wysokiej jakości designerskie płytki porcelanowe i inne importowane materiały. Wszystkie wille mają luksusową kuchnię importowaną z ARMONY ITALY, firmy znanej jako jeden z najlepszych włoskich producentów unikalnych, minimalistycznych i czystych wzorów, które wykraczają poza konwencjonalną kuchnię. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rawai to spokojna okolica na wyspie Phuket. Odizolowany od świata zewnętrznego, jest dogodnie zlokalizowany w odległości krótkiej przejażdżki od Nai Harn i plaży Kata. Kompleks położony jest obok hotelu Stay and Fresca, w otoczeniu plantacji kauczuku i palm. Lotnisko: 60 min. Stay Fresca Stay Fit kompleks 1 min (hotel, restauracja, spa, siłownia i korty tenisowe) Chalong Pier and Marina: 5 min Plaża Nai Harn: 8 minut Słynne kluby i restauracje: 6-12 minut (Can Aang, dom na plaży Kep, Rossovivo) Szkoły międzynarodowe: 10-20 minut (Montessori, ISP, Cajonkiet, Headstart)