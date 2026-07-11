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Mieszkania w górach na sprzedaż w Zanzibar Południowy, Tanzania

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Paje
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bwejuu, Tanzania
Mieszkanie 2 pokoi
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/9
W AURA Park, nie kupujesz tylko mieszkania w Zanzibar, inwestujesz w styl życia, który przyn…
$90,000
VAT
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Deweloper
MB HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
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Typy nieruchomości w Zanzibar Południowy.

kawalerki
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Zanzibar Południowy, Tanzania

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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