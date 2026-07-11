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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Zanzibar Południowy, Tanzania

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6 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Bwejuu, Tanzania
Premium Premium
Mieszkanie 1 pokój
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/5
Projekt w Zanzibar "Aura Ra", klasa premium, na pierwszej linii brzegowej, zaledwie 100 metr…
$83,000
VAT
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MB HOMES
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Mieszkanie 1 pokój w Bwejuu, Tanzania
Mieszkanie 1 pokój
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/8
Beachfront Zanzibar Premium projekt 5 * w PAJEPrzedsprzedaż przed rozpoczęciem prac budowlan…
$90,000
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bwejuu, Tanzania
Mieszkanie 2 pokoi
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/9
W AURA Park, nie kupujesz tylko mieszkania w Zanzibar, inwestujesz w styl życia, który przyn…
$90,000
VAT
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Deweloper
MB HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
OkeaskOkeask
Mieszkanie 1 pokój w Bwejuu, Tanzania
Mieszkanie 1 pokój
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/8
Beachfront Zanzibar Premium projekt 5 * w PAJEPrzedsprzedaż przed rozpoczęciem prac budowlan…
$90,000
VAT
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Agencja
Your Invest Home
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Bwejuu, Tanzania
Mieszkanie 2 pokoi
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 5/5
Kupując to mieszkanie, możesz uzyskać pozwolenie na pobyt! Ostatnie dwa apartamenty z oddzie…
$118,000
VAT
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Deweloper
MB HOMES
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Kawalerka 1 pokój w Kusini, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Kusini, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/6
Kompleks Premium Wellness 80 metrów od oceanu:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Najlepsza lokaliz…
$83,000
VAT
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Agencja
Your Invest Home
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TekceTekce

Typy nieruchomości w Zanzibar Południowy.

kawalerki
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Zanzibar Południowy, Tanzania

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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