Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Makadara
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Makadara, Tanzania

1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Makadara, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Makadara, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/6
$77,000
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Makadara, Tanzania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się