Rusanj, Serbia

od €89,600

32–92 m² 4

Poddaj się: 2024

VAT NIE JEST WŁĄCZONY W CENĘ KWARTAŁOWĄ! Świetna okazja, aby z powodzeniem zainwestować pieniądze i zdobyć VNZH kraju europejskiego! Doskonały wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy powstaje w stolicy Serbii, w skośnym regionie Bezhetskaya Stanie się wyspą spokoju i wygodnego życia dla dużej liczby ludzi Inwestuj w umysł, uzyskaj pasywny dochód z wynajmu mieszkania!!! Oprócz jednostek mieszkalnych kompleks zapewnia inne udogodnienia i usługi: sklepy, siłownie, restauracje, kawiarnie, place zabaw, dużą liczbę miejsc parkingowych. Będąc w przyjaznej dla środowiska spokojnej okolicy, niedaleko centrum miasta, kompleks pozwala swoim mieszkańcom świetnie się bawić z rodzinami i dziećmi. Na powierzchni 65 000 mkw. jest całe miasto mieszkalne zaprojektowane i zaplanowane na wygodne życie. Jego konstrukcja wykorzystuje nowoczesne wysokiej jakości materiały budowlane i wykończeniowe. Wokół kompleksu znajdują się tereny zielone. Powierzchnia mieszkań wynosi od 32 do 220 m2. Wszystkie mieszkania w domu zostaną wynajęte z podstawowymi czystymi naprawami, a nowi właściciele nie będą musieli myśleć o przeprowadzeniu prac naprawczych. Mieszkanie jest idealne jako opcja inwestycyjna, ponieważ coraz więcej osób przyjeżdża do Serbii z celami turystycznymi, a nie tylko. Mieszkanie przyniesie dobre dochody swoim właścicielom! Ponadto mieszkanie jest idealne do życia. Na podstawie zakupu mieszkania właściciele będą mogli otrzymać zezwolenie na pobyt Serbii. Nasza kampania pomoże Ci zebrać niezbędne dokumenty do otwarcia konta i wydania dokumentu pobytowego. Naprawdę doceniamy naszych klientów!!!