Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Al-Chubar, Arabia Saudyjska

Mieszkanie w Al-Chubar, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Al-Chubar, Arabia Saudyjska
Doskonała premia za spokojny pobyt na wybrzeżu Al Khobar. Otoczony błękitnymi wodami Zatoki …
$630,000
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Al-Chubar, Arabia Saudyjska

