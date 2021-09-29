Wioska domków Vuoksaari

Jeśli Twoim celem jest zakup działki w pobliżu jeziora w regionie Leningradu, zwrócić uwagę na tę ofertę. Dzielnice znajdują się w wiosce wiejskiej na brzegu rzeki Vuoksy- Virta, w pobliżu lasu, który zapewnia prywatność, komfort i zrównoważoną wartość lokalizacji.



Miejsce dla tych, którzy wybierają najlepszych



Miejsce na brzegu jeziora to nie tylko ląd, jest to przestrzeń ciszy i wewnętrznej równowagi dla ludzi, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i jakość życia na wysokim poziomie. Prywatne środowisko naturalne łączy się z nowoczesnymi udogodnieniami, tworząc rzadki format życia. Tutaj można wykonałem indywidualny projekt dom, który odpowiadam twój styl życia - z rezydencja na stały pobyt do przytulny wiejski sadyba.



Pejzaż leśny Poza ogniem



Panoramiczne widoki na wodę i las tworzą uczucie przestrzeni i otwartego horyzontu. Wokół - zachował swój pierwotny charakter Kareliańskiego Isthmusa i prawdziwego północnego lasu, gdzie rosną grzyby, jagody i rośliny lecznicze. Jest to terytorium z historią życia, które trwa do dziś. Tutaj można nie tylko zrelaksować się w ciszy, ale również odkryć nowe spokojne trasy z szacunkiem dla miejsca i siebie.



Własne wyjście w lesie, i to jest fakt



Infrastruktura wodna jest wbudowana w życie codzienne: odpoczynek na wodzie jest dostępny w każdej chwili, bez zbędnych podróży i planowania. Dla mieszkańców znajduje się na brzegu teren rekreacyjny. Zaangażować się w sapsurfing, zorganizować wycieczkę wodną, opalać się lub po prostu ryby - każdy znajdzie coś do polubić!



Miejsca, które uzupełniają rytm



Lokalizacja jest ceniona nie tylko przez prywatność wody, ale także przez bogate, już utworzone środowisko. W pobliżu "Vuoksaari" znajduje się osada wiejska Romaszkin. Jest supermarket, poczta, apteka OZON, a nawet farma pstrąga. W pobliżu funkcjonujące centra rekreacyjne, takie jak Vuoksa Khutor, Rumianek, które uzupełniają codzienne życie infrastrukturą rekreacyjną: trasy spacerowe, działania wodne, łaźnie i klubowe formaty rekreacyjne, Losevo posiada klub jeździecki i park linowy. Niedaleko od wsi wiejskiej znajduje się Novovirevensky Bay - miejsca z czystą wodą i dobre warunki do połowów. Wygodne jest wyjście do wody, ryby z brzegu lub z łodzi, bez wychodzenia daleko od domu.



Ta strona nie jest aktywem ani licznikami kwadratowymi. To kontynuacja twojej historii. Ten, w którym wiele zbudowałeś, a teraz wybierasz najlepsze.



Wuoksaari to nie tylko ziemia, to podstawa nowego życia. Łatwo tu oddychać. Chcę tu zostać. Wszystko co pozostaje to wybrać własną stronę - a my pokażemy i powiemy wszystko. Skontaktuj się z nami, a my zorganizujemy prezentację w dogodnym dla Ciebie czasie.

Sekcja 107. Numer katastralny 1: 47: 03: 0502002: 548