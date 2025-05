Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina

Lokalizacja:

Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.

→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut.

→ W odległości spaceru od Lyubimovo w sąsiedniej miejscowości Annolovo znajdziesz: apteki, sklepy spożywcze, bankomaty

→ 5 minut jazdy od Lyubimovo, w centrum dzielnicy Fedorovskoye znajduje się ważna infrastruktura społeczna: szpitale, szkoła, przedszkola, oddziały bankowe.





Środowisko naturalne:

R. Izhora, R. Black (wyciek)



Komunikacja i infrastruktura wsi:

→ Energia elektryczna 15 kW

Punkty kontrolne, ochrona.

→ Obszar odpoczynku

→ Dziecięce i boisko sportowe

→ Szerokie drogi - okruchy asfaltowe, otwarty system odprowadzania wody

→ Usługa terytorium jest wykonywana przez profesjonalną firmę usługową "Greenline"



Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek za pierwszy rok; do 48 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zawarciu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia



Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty

→ Projekt jest realizowany przez FACT.

→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny



Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!



Możliwa prezentacja online nr 195. Numer katastralny strony: 47: 26: 0108001: 10472