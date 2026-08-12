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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Moskwa, Rosja

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nieruchomości komercyjne
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9
pomieszczenia biurowe
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magazyny
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Zakład produkcyjny Usuwać
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17 obiektów total found
Zakład produkcyjny 414 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 414 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 414 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$846,625
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Zakład produkcyjny 710 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 710 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 710 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$1,51M
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Zakład produkcyjny 951 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 951 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 951 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,27M
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TekceTekce
Zakład produkcyjny 1 142 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 1 142 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 1 142 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,40M
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Zakład produkcyjny 709 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 709 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 709 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$1,54M
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Zakład produkcyjny 972 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 972 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 972 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,00M
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Zakład produkcyjny 618 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 618 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 618 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$1,37M
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Zakład produkcyjny 970 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 970 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 970 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,12M
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Zakład produkcyjny 954 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 954 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 954 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,12M
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Zakład produkcyjny 551 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 551 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 551 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$1,29M
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Zakład produkcyjny 970 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 970 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 970 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,54M
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Zakład produkcyjny 707 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 707 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 707 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$1,63M
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Zakład produkcyjny 973 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 973 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 973 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$1,96M
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Zakład produkcyjny 951 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 951 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 951 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,68M
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Zakład produkcyjny 1 144 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 1 144 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 1 144 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,36M
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Zakład produkcyjny 1 140 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 1 140 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 1 140 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,53M
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Zakład produkcyjny 952 m² w Moskwa, Rosja
Zakład produkcyjny 952 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 952 m²
Wysokotechnologiczny kompleks przemysłowy klasy A jest 8-piętrowym budynkiem typu panelowego…
$2,16M
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