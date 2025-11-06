Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Moskwa
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Moskwa, Rosja

nieruchomości komercyjne
2814
pomieszczenia biurowe
2791
Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 99 m² w Moskwa, Rosja
Lokale gastronomiczne 99 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 99 m²
Cafe, 99.3 m² Retail STONE Dmitrovskaya Retail in a class A business center Audience and …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 970 m² w Moskwa, Rosja
Lokale gastronomiczne 970 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 970 m²
Liczba kondygnacji 2
A two -story mansion with   basement and   attic on   Arbat Street in   Arbat area. The buil…
$9,60M
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 369 m² w Moskwa, Rosja
Lokale gastronomiczne 369 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 369 m²
ENTRANCE: 1 FLOOR 0 AREA: 369.4 CEILING HEIGHT: 3.7 M READINESS: Q2 2026 PRICE PER SQM:…
$1,86M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się