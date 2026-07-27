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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Krasnojarsk, Rosja

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 4 167 m² w Krasnojarsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 4 167 m²
Krasnojarsk, Rosja
Powierzchnia 4 167 m²
Liczba kondygnacji 9
🏛️ Premium Medical Center on the Yenisei Embankment9 pięter panoramicznej wielkości. Gotowy …
$8,59M
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