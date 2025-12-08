  1. Realting.com
Nowe domy w Krasnogorsky District, Rosja

Wieś domków Saburovo Klab
Saburovo, Rosja
od
$445,056
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 146–256 m²
15 obiekty nieruchomości 15
O wiosce Wieś wiejska "Saburovo Club" to ekskluzywny projekt klasy biznesowej od dewelopera "FGC", położony w malowniczym zakątku regionu Moskwy, 10 km od Moscow Ring Road wzdłuż autostrady w piątek. Wioska harmonijnie łączy nowoczesną architekturę z elementami skandynawskiego stylu i przyja…
Deweloper
ГК "ФСК"
