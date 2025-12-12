Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Lokale Biurowe w Timisoara, Rumunia

Pomieszczenie biurowe 101 562 m² w Timisoara, Rumunia
Pomieszczenie biurowe 101 562 m²
Timisoara, Rumunia
Powierzchnia 101 562 m²
Piętro 1/1
Rzadka platforma przemysłowa 10.15 ha w głównym korytarzu produkcyjnym i logistycznym Timiso…
$24,35M
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
