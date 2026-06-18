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Hotele na sprzedaż w Saliste, Rumunia

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1 obiekt total found
Guesthouse Property in Romania w Fantanele, Rumunia
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Guesthouse Property in Romania
Fantanele, Rumunia
Powierzchnia 4 215 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa możliwość inwestycji w gościnność jest obecnie dostępna na wyłącznej bazie notowań…
$440,536
VAT
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