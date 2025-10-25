Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Magazyny na sprzedaż w Bukareszt, Rumunia

nieruchomości komercyjne
9
1 obiekt total found
10% Yield fully rented warehouse w Bukareszt, Rumunia
10% Yield fully rented warehouse
Bukareszt, Rumunia
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 1
We present to you a new warehouse available for sale, fully leased to six tenants spanning v…
$2,23M
Agencja
North Real Estate
Języki komunikacji
English
