Lokale Biurowe w Bukareszt, Rumunia

nieruchomości komercyjne
9% Yield Office Building for Sale w Voluntari, Rumunia
9% Yield Office Building for Sale
Voluntari, Rumunia
Powierzchnia 7 100 m²
Liczba kondygnacji 8
We are pleased to offer for sale a well-maintained property constructed in 2010, currently f…
$11,80M
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !) w Bukareszt, Rumunia
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !)
Bukareszt, Rumunia
Powierzchnia 11 485 m²
Liczba kondygnacji 3
The most reliable tenant in the office rental market is a governmental institution. A long-t…
$21,07M
