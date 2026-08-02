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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Bukareszt, Rumunia

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1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 25 m² w Bukareszt, Rumunia
Nieruchomości inwestycyjne 25 m²
Bukareszt, Rumunia
Powierzchnia 25 m²
Gwarantowane dochody na okres budowy!Inwestycje kapitałowe w pokoju hotelowym w Bukareszcie:…
$55,531
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