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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bukareszt, Rumunia

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mieszkania
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7 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Bukareszt, Rumunia
Kawalerka 1 pokój
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/8
Oferujemy Państwu za sprzedaż bardzo nowoczesne studio na sprzedaż. Świetna okazja inwestycy…
$87,009
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Mieszkanie 2 pokoi w Bukareszt, Rumunia
Mieszkanie 2 pokoi
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/6
135/500 We present to you a prime Airbnb investment opportunity located in a vibrant new …
$187,546
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Willa 5 pokojów w Bukareszt, Rumunia
Willa 5 pokojów
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 425 m²
Liczba kondygnacji 2
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
$1,86M
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Mieszkanie 4 pokoi w Voluntari, Rumunia
Mieszkanie 4 pokoi
Voluntari, Rumunia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/5
We offer you for sale an Airbnb investment opportunity in a fresh new area of the city named…
$409,084
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Mieszkanie 1 pokój w Bukareszt, Rumunia
Mieszkanie 1 pokój
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Gwarantowane dochody na okres budowy!Inwestycje kapitałowe w pokoju hotelowym w Bukareszcie:…
$48,981
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Mieszkanie 1 pokój w Bukareszt, Rumunia
Mieszkanie 1 pokój
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Gwarantowane dochody na okres budowy!Inwestycja w pokój hotelowy w Bukareszcie: Wyndham Gard…
$220,704
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Bukareszt, Rumunia
Willa 5 pokojów
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 1
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Bukareszt, Rumunia

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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