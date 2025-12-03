Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rumunia
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie
  5. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Rumunia

Bukareszt
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 122 pokoi w Murighiol, Rumunia
Mieszkanie 122 pokoi
Murighiol, Rumunia
Pokoje 122
Sypialnie 122
Liczba łazienek 122
Powierzchnia 6 759 m²
Piętro 1/1
Dunaj Delta Eco- Wellness Resort - Podsumowanie dla inwestorów Rzadki, w pełni rozwinięty at…
$18,55M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Rumunia

z garażem
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się