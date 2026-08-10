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Lokale Biurowe w Warszawa, Polska

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nieruchomości komercyjne
140
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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 193 m² w Warszawa, Polska
Pomieszczenie biurowe 193 m²
Warszawa, Polska
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwa lokale użytkowe z możliwością połączenia | 193,49 m² | ogródek, taras, balkon | Warszawa…
$529,519
VAT
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