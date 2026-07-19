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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Trzcianka, Polska

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Trzcianka, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Trzcianka, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 63 m²
2-pokojowe mieszkanie z ogródkiem – Trzcianka
$73,819
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Mieszkanie w Trzcianka, Polska
Mieszkanie
Trzcianka, Polska
Powierzchnia 4 580 m²
1) Trzcianka – kilka słów o lokalizacji miejskiej Trzcianka (woj. wielkopolskie, powiat czar…
$1,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
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Realting.com
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