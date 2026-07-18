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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w powiat toruński, Polska

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gmina Lubicz
23
Nieruchomości komercyjne Usuwać
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23 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 359 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 359 m²
Mierzynek, Polska
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 359 m²
Piętro 11/11
Biurowiec zlokalizowany niedaleko Placu Zawiszy, przy głównej arterii komunikacyjnej stolicy…
$23,448
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Nieruchomości komercyjne 1 490 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 490 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 490 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesny kompleks składający się z budynków biurowych otoczonych obszernym parkiem ze staw…
$27,239
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 150 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 150 m²
Pomieszczenie do wynajęcia Remberty, Warszawa. Główne cechy obiektu: Aktualna licencja apte…
$1,987
za miesiąc
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Mazur Estate
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Mazur EstateMazur Estate
Nieruchomości komercyjne 1 024 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 024 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 024 m²
Piętro 8/11
Equator II to drugi z czterech budynków kompleksu Equator Office. Lokalizacja przy jednej z …
$19,577
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 318 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 318 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 318 m²
Piętro 1/11
Nowoczesny kompleks składający się z 3 biurowców. Wysoki standard wykończenia gwarantuje kom…
$27,202
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 3/5
Przestronna powierzchnia w znanym kompleksie biurowo-handlowym. Lokal może być wykorzystywan…
$19,553
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 400 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 400 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 1 400 m²
Piętro 7/11
Budynek biurowo-mieszkalny zlokalizowany w granicy dzielnicy Śródmieście, tuż przy Rondzie R…
$15,751
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 200 m²
Piętro 7/7
Gotowe do wynajęcia biuro na elastycznych warunkach w budynku klasy A, z kuchnią, salą konfe…
$5,575
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 430 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 430 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 430 m²
Piętro 11/11
Biuro w pobliżu Warsaw Spire jest usytuowane w historycznym miejscu słynnego browaru i łączy…
$48,780
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 12 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 12 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 12 m²
Piętro 4/10
Miejsce dla Twojego biznesu wśród dynamicznej społeczności Zlokalizowany na warszawskim Służ…
$568
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 105 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3/6
Biura w dzielnicy Vola. Wnętrze biura oferuje przestronne i dobrze doświetlone biura oraz pr…
$3,407
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 105 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/5
Biura na Mokotowie. Wnętrze biura oferuje przestronne i dobrze doświetlone biura oraz przytu…
$3,407
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 51 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 51 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/5
To nowoczesna przestrzeń biurowa. Wnętrze biura oferuje przestronne i dobrze doświetlone biu…
$3,097
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 10 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 10 m²
Piętro 4/6
Osiągnij sukces w nowoczesnej przestrzeni coworkingowej blisko lotniska Zapewnij swojej firm…
$490
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 240 m²
Piętro 11/11
Biuro w samym sercu Warszawy! Oferujemy do wynajęcia stylowe i funkcjonalne biuro o powierz…
$5,593
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 15 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 15 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 15 m²
Piętro 11/11
Biuro do wynajęcia w centrum Warszawy, przy Rondzie Daszyńskiego. Biuro na 2 stanowiska prac…
$1,420
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 20 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 20 m²
Krobia, Polska
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 20 m²
Liczba kondygnacji 3
To nowoczesna przestrzeń biurowa, która w zaskakujący sposób łączy nowoczesny design z przed…
$1,420
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 14 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 14 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 14 m²
Piętro 2/10
To nowoczesna przestrzeń biurowa. Wnętrze biura oferuje przestronne i dobrze doświetlone biu…
$903
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 12 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 12 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 12 m²
Piętro 2/6
Przestrzenie coworkingowe w dzielnicy Warszawa-Śródmieście, stanowiącej biznesowo-kulturalne…
$1,161
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 40 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 40 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/6
Innowacje czekają na Twoją firmę we współdzielonej przestrzeni biurowej zlokalizowanej w sam…
$3,742
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 30 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 30 m²
Piętro 11/11
Biuro w samym sercu Warszawy! Oferujemy do wynajęcia stylowe i funkcjonalne biuro o powierz…
$697
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 18 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 18 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1/3
Gotowe do wynajęcia biuro na elastycznych warunkach w budynku centrum biznesowego, z dostępe…
$688
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 42 m² w Krobia, Polska
Nieruchomości komercyjne 42 m²
Krobia, Polska
Powierzchnia 42 m²
Piętro 6/11
Prestiżowa powierzchnia biurowa blisko centrum Warszawy Rozwiń skrzydła swojej firmy w jedne…
$3,949
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w powiat toruński, Polska

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
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