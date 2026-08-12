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Długoterminowy wynajem domy z widokiem na góry w Polska

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4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Warszawa, Polska
Dom 4 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferuję Państwu dom do wynajęcia, wybudowany w 2026 roku i położony w atrakcyjnej lokalizacj…
$2,683
za miesiąc
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Mazur Estate
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Dom 5 pokojów w Mierzynek, Polska
Dom 5 pokojów
Mierzynek, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 132 m2, Wilanów - Zawady :: Dla kogo? …
$3,709
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Dom 4 pokoi w Mierzynek, Polska
Dom 4 pokoi
Mierzynek, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
BRIEF: Mokotów. Otoczony zielenią nowoczesny dom (skrajny segment ) o powierzchni 146m2, na …
$4,637
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mazur EstateMazur Estate
Dom 6 pokojów w Mierzynek, Polska
Dom 6 pokojów
Mierzynek, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom z basenem i ogrodem do wynajęcia w prestiżowej lokalizacji Wilanów Zawady. Nier…
$7,922
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Parametry nieruchomości w Polska

z garażem
z Widok na morze
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