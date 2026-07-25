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Wynajem długoterminowy domy w Kraków, Polska

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4 obiekty total found
Dom w Kraków, Polska
Dom
Kraków, Polska
Powierzchnia 160 m²
Zapraszam do zapoznania się z ofertą wynajmu domu wolnostojącego przy ulicy Widnej
$658
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Dom w Kraków, Polska
Dom
Kraków, Polska
Powierzchnia 100 m²
Do wynajęcia – piętro domu – idealne na biuro lub kancelarię | 100 m² | Kraków – Mogiła
$1,185
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Dom w Kraków, Polska
Dom
Kraków, Polska
Powierzchnia 180 m²
Dom szeregowy na wynajem Kraków Kliny | 4 sypialnie + biuro | ogród | garaż | osobne mieszkanie
$1,317
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Mazur EstateMazur Estate
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard w Kraków, Polska
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard
Kraków, Polska
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 515 m²
Liczba kondygnacji 3
We are pleased to present you a unique building designed by Stanisław Deńko, creator and co-…
Cena na zgłoszenie
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