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Nowe domy w powiat piaseczyński, Polska

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gmina Konstancin Jeziorna
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Konstancin-Jeziorna
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Szeregowiec Botanica Konstancja
Szeregowiec Botanica Konstancja
Szeregowiec Botanica Konstancja
Szeregowiec Botanica Konstancja
Szeregowiec Botanica Konstancja
Pokaż wszystko Szeregowiec Botanica Konstancja
Szeregowiec Botanica Konstancja
Konstancin-Jeziorna, Polska
od
$583,533
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 247 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Botanica Konstancja to kameralne, zamknięte osiedle luksusowych domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w standardzie premium, zlokalizowane przy ul. Wczasowej 64 w prestiżowym Konstancinie-Jeziornie (zaledwie 30 minut od centrum Warszawy). Inwestycja realizowana przez spółkę Citybu…
Agencja
Varem Estate Sp. z o.o.
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Agencja
Varem Estate Sp. z o.o.
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