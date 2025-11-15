Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe z garażem na sprzedaż w Polska

Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Kraków, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Kraków, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż niezwykły apartament z tarasem na dachu zlokalizowany w najbardziej prestiżowej …
$289,498
Parametry nieruchomości w Polska

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
