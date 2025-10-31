Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Warszawa, Polska

4 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Warszawa, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Warszawa, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Warszawa, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/2
DOMY GOTOWE CZEKAJĄ NA NOWYCH WŁAŚCICIELI. ELEGANCKIE OSIEDLE W ZIELONEJ OKOLICY. ZADBANE OT…
$380,391
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Warszawa, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 5
ZAREZERWOWANE 200 metrów do stacji PKP GrochówNowoczesna i minimalistyczna architekturaApart…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
