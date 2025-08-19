Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w województwo mazowieckie, Polska

Warszawa
4
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Warszawa, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 5
ZAREZERWOWANE 200 metrów do stacji PKP GrochówNowoczesna i minimalistyczna architekturaApart…
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Pruszków, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Pruszków, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 6/7
Pruszków os. "Nowe Miasto Pruszków" - Plac Mechaników - do sprzedaży wyjątkowy, nowocześnie …
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Warszawa, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/2
DOMY GOTOWE CZEKAJĄ NA NOWYCH WŁAŚCICIELI. ELEGANCKIE OSIEDLE W ZIELONEJ OKOLICY. ZADBANE OT…
$380,391
AdriastarAdriastar
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Warszawa, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Milanówek, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Milanówek, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2/3
Do sprzedania dwupoziomowy apartament z 2019 roku w Centrum Milanówka. Mieszkanie 80,6m2 us…
Cena na żądanie
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Gluchow, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Gluchow, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/1
NOWA INWESTYCJA - 3 SEGMENTY - 5 min od Grójca, blisko Warszawy ZAPRASZAMY - rozpoczynamy …
$142,073
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Gluchow, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Gluchow, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/2
ZAPRASZAMY - rozpoczynamy osiedle składające się tylko z trzech lokali - dwóch poziomów, ogr…
$142,073
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Warszawa, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Cena na żądanie
