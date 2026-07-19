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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Zytno, Polska

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Magdalenki, Polska
Mieszkanie
Magdalenki, Polska
Powierzchnia 58 000 m²
Na sprzedaż kompleks dwóch działek rolnych o łącznej powierzchni 5,8000 ha, objętych jedną k…
$305,823
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Dom w Magdalenki, Polska
Dom
Magdalenki, Polska
Powierzchnia 204 m²
Na sprzedaż parterowy dom z dużą działką w miejscowości Magdalenki, gmina Pępowo
$290,181
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w gmina Zytno, Polska

Tanie
Luksusowe
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