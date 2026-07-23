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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Witnica, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Białcz, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Białcz, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Dwupoziomowy segment mieszkania w Białczu – idealne miejsce na wypoczynek i sta…
$52,435
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Witnica, Polska

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