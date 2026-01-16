Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w gmina Rokietnica, Polska

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Cerekwica, Polska
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Cerekwica, Polska
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż dom w zabudowie bliźniaczej z garażem i budynkiem gospodarczym w podpoznańskiej …
$110,382
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
