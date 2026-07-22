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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w gmina Pobiedziska, Polska

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 49 m² w Kocialkowa Gorka, Polska
Nieruchomości komercyjne 49 m²
Kocialkowa Gorka, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Polecam niedrogie mieszkanie, w cichej spokojnej okolicy, dające możliwość własnej aranżacji…
$78,772
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Sklep 597 m² w Biskupice, Polska
Sklep 597 m²
Biskupice, Polska
Powierzchnia 597 m²
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży nieruchomości komercyjnej położonej w bardzo…
$887,837
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
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Realting.com
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