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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Pleszew, Polska

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Pleszew, Polska
Mieszkanie
Pleszew, Polska
Powierzchnia 1 115 m²
Szukasz bezpiecznej lokaty kapitału lub gruntu pod rentowny projekt deweloperski? Ta nieruch…
$35,484
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Dom w Pleszew, Polska
Dom
Pleszew, Polska
Powierzchnia 240 m²
Oferujemy na sprzedaż wyjątkowy dom szeregowy zlokalizowany w sercu Pleszewa, idealny zarówn…
$223,120
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w gmina Pleszew, Polska

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Luksusowe
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